***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.04.2022 13:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 16,02 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,72 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 31,77 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,41
14:572.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
14:5714,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0143
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6545
En Düşük
14,6093
14:5715,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
14:57937,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,70
|Açılış
|: 937,88
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:57
|OYYAT
|59,50
|4.010.122
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|87.070.030
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.105.233
|% 9,91
|
|TDGYO
|7,67
|12.989.051
|% 9,57
|
|ISKPL
|5,07
|82.554.967
|% 9,50
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,48
|26.808.874
|% -6,33
|
|ISGYO
|12,50
|62.199.786
|% -5,30
|
|GZNMI
|30,40
|10.633.509
|% -4,76
|
|KARYE
|16,47
|230.696.572
|% -4,63
|
|GARAN
|14,09
|2.279.068.753
|% 1,37
|
|THYAO
|37,82
|1.685.564.648
|% 0,21
|
|ASELS
|27,86
|1.339.116.833
|% 1,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.320.194.523
|% 0,39
|
|KOZAL
|173,80
|1.169.754.999
|% 2,42
|
|TSKB
|1,97
|570.222.231
|% 4,79
|
|YKBNK
|5,21
|1.320.194.523
|% 0,39
|
|VAKBN
|4,23
|726.461.423
|% 3,17
|
|ODAS
|2,37
|414.152.727
|% 2,16
|
|GARAN
|14,09
|2.279.068.753
|% 1,37
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6450
|14,6466
|% 0,10
|
|Euro
|15,8249
|15,8349
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0385
|19,1340
|% -0,09
|
|Frank
|15,4828
|15,5761
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8931
|3,9126
|% 0,07
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|19,27
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,70
|
|Cumhuriyet
|6.209
|6.303
|62,00
|
|Tam
|6.179
|6.333
|61,19
|
|Yarım
|2.986
|3.063
|29,60
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|14,80
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,20
|
Seans Raporu
14:57
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