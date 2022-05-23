***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk v 13,53 2,91VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 925.580 814.734,39 10,95 2,357GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 7.170.580 7.440.309,09 100 21,525ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.566.013,45 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.566.113,45 % 100 % 101,646B. HAZIR DEĞERLER3.477,68 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.477,68 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)63.240,97 % 100 % 0,186a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar63.240,97 % 100 % 0,186Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)127.165,78 % 100 % 0,374D. BORÇLAR (-)753.724,71 % 100 % 2,216a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar753.724,71 % 100 % 2,216NET VARLIK DEĞERİ34.006.273,17Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1335İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 20052022 20.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031736BIST