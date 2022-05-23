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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

23.05.2022 14:40
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk v 13,53 2,91
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 925.580 814.734,39 10,95 2,357
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.170.580 7.440.309,09 100 21,525
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.566.013,45 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.566.113,45 % 100 % 101,646
B. HAZIR DEĞERLER
3.477,68 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
3.477,68 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
63.240,97 % 100 % 0,186
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
63.240,97 % 100 % 0,186
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
127.165,78 % 100 % 0,374
D. BORÇLAR (-)
753.724,71 % 100 % 2,216
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
753.724,71 % 100 % 2,216
NET VARLIK DEĞERİ
34.006.273,17
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1335


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 20052022 20.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031736


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.734.377 % 9,93  
POLHO 4,47 65.715.721 % 9,83  
MZHLD 51,80 3.711.693 % 9,01  
ORCAY 19,73 96.728.302 % 8,35  
IMASM 48,52 19.221.547 % 8,30  
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14:56 Alış Satış %  
Dolar 16,0936 16,1004 % 1,10  
Euro 17,2506 17,2689 % 1,37  
Sterlin 20,0769 20,1776 % 0,49  
Frank 16,6280 16,7282 % 1,25  
Riyal 4,2818 4,3032 % 1,20  
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14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 4,70  
Altın Gr. 964 964 15,08  
Cumhuriyet 6.401 6.498 124,00  
Tam 6.371 6.531 125,17  
Yarım 3.079 3.159 60,54  
Çeyrek 1.544 1.580 30,27  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 0,12  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,22  
B. Petrol 111 111 0,15  
Seans Raporu 14:56
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