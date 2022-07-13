***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 14,85 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,11 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 23,87 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 1.847.558,61 86,71 5,29Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 19,8 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 100.001,56 283.003,35 13,28 0,81Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 770.378,81 2.130.644,59 100 6,095B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,06 0,753Finansman Bonosu- 14.320.000 14.669.685,53 59,31 41,966ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 10.500.000 9.802.592,42 39,63 28,042Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 25.020.000 24.735.333,15 100 70,761C. KİRA SERTİFİKALARI- 500.000 509.051,16 100 1,456GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 31.08.2022 500.000 535.698,2 7,07 1,53BPP 07.09.2022 500.000 534.709,22 7,05 1,53BPP 12.09.2022 250.000 267.512,75 3,53 0,77BPP 22.09.2022 500.000 532.475,09 7,02 1,52BPP 02.11.2022 38.000 39.345,85 0,52 0,11BPP 09.11.2022 1.000.000 1.037.090,57 13,68 2,97BPP 25.11.2022 500.000 514.629,04 6,79 1,47BPP 29.11.2022 1.000.000 1.029.063,79 13,57 2,94BPP 14.12.2022 500.000 510.839,24 6,74 1,46BPP 14.12.2022 500.000 510.451,97 6,73 1,46VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 19.07.2022 900.000 916.415,75 12,09 2,62FON 1.279.500 1.152.756,57 15,21 3,298GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 7.467.500 7.580.988,01 100 21,687ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.956.016,94 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.956.016,94 % 100 % 101,808B. HAZIR DEĞERLER4.098,19 % 100 % 0,012a) Kasab) Bankalar4.098,19 % 100 % 0,012c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)46.245,04 % 100 % 0,135a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar46.245,04 % 100 % 0,135Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)97.020,83 % 100 % 0,283D. BORÇLAR (-)768.151,49 % 100 % 2,237a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar768.151,49 % 100 % 2,237NET VARLIK DEĞERİ34.335.229,51Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1445İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 08072022 27.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044989BIST