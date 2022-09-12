***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
12.09.2022 12:01
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 16,22 14,47 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 12,81 11,43 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 29,21 26,07 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,41 1,21 1,08 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,79 15,07 13,45 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1,08 7,47 6,67 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 24,1 21,51 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
13:243.639
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 117,67
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.642
En Düşük
3.544
13:2418,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2599
En Düşük
18,2080
13:2418,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1827
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
13:241.011,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.011,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,29
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler13:22
|RODRG
|33,22
|5.115.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|84.842.531
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|1.972.443.356
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|472.073.288
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|EUKYO
|4,21
|3.266.151
|% -5,18
|
|DOGUB
|9,23
|4.704.122
|% -4,25
|
|EMNIS
|47,98
|9.506
|% -4,00
|
|AKBNK
|17,36
|7.264.966.275
|% 9,05
|
|ISCTR
|12,77
|5.300.516.124
|% 2,65
|
|ASELS
|32,24
|4.893.950.823
|% 9,96
|
|EREGL
|33,58
|4.768.874.245
|% 3,45
|
|YKBNK
|9,69
|4.528.984.775
|% 6,13
|
|EKGYO
|5,31
|2.949.243.703
|% 3,91
|
|YKBNK
|9,69
|4.528.984.775
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,36
|7.264.966.275
|% 9,05
|
|ISCTR
|12,77
|5.300.516.124
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,17
|2.923.783.078
|% 6,38
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2391
|18,2484
|% 0,08
|
|Euro
|18,5032
|18,5065
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,2236
|21,3300
|% 0,73
|
|Frank
|19,0022
|19,1167
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8400
|4,8643
|% 0,04
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,43
|
|Cumhuriyet
|6.757
|6.859
|15,00
|
|Tam
|6.793
|6.841
|12,00
|
|Yarım
|3.310
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,20
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|0,94
|