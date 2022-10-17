***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 19,51 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 13,51 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 26,46 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 1,82 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,79 13,63 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 200.001,08 1.446.007,1 99,99 3,9126,92 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,56 5,21 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 200.008,81 1.446.114,16 100 3,915B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,09 0,712Finansman Bonosu- 12.590.000 13.381.847,6 55,63 36,227ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 10.500.000 10.410.550,28 43,28 28,183Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 23.290.000 24.055.453,08 100 65,122C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 17.10.2022 10.000 10.011,92 0,09 0,03BPP 02.11.2022 38.000 41.421,23 0,36 0,11BPP 09.11.2022 1.000.000 1.096.271,94 9,58 2,97BPP 25.11.2022 500.000 548.852,31 4,8 1,49BPP 29.11.2022 1.000.000 1.098.706,86 9,61 2,97BPP 14.12.2022 500.000 549.817,83 4,81 1,49BPP 14.12.2022 500.000 549.415,79 4,8 1,49VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 17.10.2022 800.000 815.780,82 7,13 2,21FON TRYAKBK00052 4.728.150 1.055.039,39 9,22 2,856FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.475.820,06 12,9 3,995FON 1.492.652,91 13,05 4,041FON TRYYKBK00110 10.907.006 1.491.009,53 13,04 4,036FON TRMVK6WWWW1 1.275.900 1.212.823,33 10,6 3,283GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 40.504.112 11.437.623,92 100 30,963ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.939.191,16 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.939.191,16 % 100 % 101,866B. HAZIR DEĞERLER1.281,39 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar1.281,39 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)48.858,74 % 100 % 0,135a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar48.858,74 % 100 % 0,135Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)66.875,89 % 100 % 0,184D. BORÇLAR (-)793.705 % 100 % 2,189a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar793.705 % 100 % 2,189NET VARLIK DEĞERİ36.262.502,18Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2088İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 14102022 41.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072434BIST