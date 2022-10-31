***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.10.2022 17:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 28,74 43,98 20,67 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 3,49 6,37 17,07 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 28,16 29,64 26,68 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,41 1,66 4,51 1,85 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,79 14,1 18,03 14,24 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- ALBRK 0,36 1,39 2,3 0,83 0 0
- HALKB 200.000 8,54 8,25 1.650.000 99,99 4,42
- YKBNK 0,72 3,38 8,88 6,39 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 13,38 32,54 29,94 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 1,56 1,83 3,75 5,85 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 200.008,81 1.650.123,52 100 4,424
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,06 0,705
Finansman Bonosu
- OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. 09.05.2023 TRFOTKO52313 33 1 440.000 100 12.08.2022 34,35 106,69 469.417,18 1,9 1,258
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.04.2023 TRFAKFK42310 24,5 1 1.000.000 80,67 05.05.2022 24,56 89,85 898.450,63 3,63 2,409
- PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 06.04.2023 TRFPNSTE2214 27 1 1.500.000 100 11.10.2022 28,44 101,4 1.521.000,12 6,15 4,077
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16.03.2023 TRFZORF32315 36 5 500.000 100 21.10.2022 42,6 100,98 504.885,24 2,04 1,353
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 10.03.2023 TRFAZEV32319 30 1 1.250.000 100 12.09.2022 32,3 103,83 1.297.859,88 5,24 3,479
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 10.02.2023 TRFTBTF22312 23,03 1 1.000.000 105,74 10.05.2022 23,08 116,76 1.167.585,07 4,72 3,13
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 25.01.2023 TRFZORF12317 33,5 1 500.000 100 07.09.2022 39,2 102,38 511.920,55 2,07 1,372
- DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 24.01.2023 TRFDHOL12313 33 1 1.000.000 86,75 08.08.2022 37,04 92,92 929.245,25 3,76 2,491
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 12.12.2022 TRFKCTFA2211 19,95 1 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 117,42 1.174.150,8 4,74 3,148
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 21,46 116,21 1.743.172,67 7,04 4,673
- VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 02.12.2022 TRFVSTLA2212 33 1 1.000.000 89,99 01.08.2022 36,74 97,29 972.942,04 3,93 2,608
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 117,53 587.665,11 2,37 1,575
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 29.11.2022 TRFKFTFK2216 27,3 1 400.000 100 06.06.2022 29,23 110,88 443.512,43 1,79 1,189
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 119,12 1.786.872,29 7,22 4,79
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 25.01.2023 TRT250123T11 23 1 2.500.000 84,6 24.03.2022 14,32 96,9 2.422.412,63 9,79 6,494
- HAZİNE 07.12.2022 TRT071222T11 17,3 1 6.000.000 83,94 10.11.2021 14,24 98,66 5.919.592,13 23,92 15,869
- HAZİNE 09.11.2022 TRT091122T10 19,55 1 2.000.000 96,47 07.12.2021 13,19 106,62 2.132.473,96 8,62 5,717
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 23.790.000 24.746.213,18 100 66,339
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.11.2022 20,5 38.000 41.732,9 0,38 0,11
BPP 09.11.2022 22,25 1.000.000 1.105.180,25 10,13 2,96
BPP 25.11.2022 26 500.000 554.029,85 5,08 1,49
BPP 29.11.2022 26,5 1.000.000 1.109.249,57 10,17 2,97
BPP 14.12.2022 30 500.000 555.745,48 5,1 1,49
BPP 14.12.2022 30 500.000 555.341,29 5,09 1,49
FON TRYAKBK00052 4.992.150 0,22 0,22 1.047.857,33 9,61 2,809
FON TRYGRAN00027 5.366.755 0,27 0,27 1.465.188,52 13,43 3,928
FON TRYTISB00422 13.878.301 0,11 0,11 1.488.350,63 13,65 3,99
FON TRYYKBK00110 10.907.006 0,14 0,14 1.484.061,77 13,61 3,978
FON TRMVK6WWWWW1 1.565.600 0,96 0,96 1.499.331,28 13,75 4,019
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 39.983.812 10.906.068,87 100 29,237
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.302.405,57 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.302.405,57 % 100 % 101,681
B. HAZIR DEĞERLER
2.315,97 % 100 % 0,006
a) Kasa
b) Bankalar
2.315,97 % 100 % 0,006
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
41.782,61 % 100 % 0,114
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
41.782,61 % 100 % 0,114
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
66.875,89 % 100 % 0,182
D. BORÇLAR (-)
727.673,4 % 100 % 1,984
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
727.673,4 % 100 % 1,984
NET VARLIK DEĞERİ
36.685.706,64
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2229
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 28102022 43.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075325
BIST