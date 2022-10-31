***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 28,74 43,98 20,67 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 3,49 6,37 17,07 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 28,16 29,64 26,68 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,41 1,66 4,51 1,85 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,79 14,1 18,03 14,24 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- ALBRK 0,36 1,39 2,3 0,83 0 0- HALKB 200.000 8,54 8,25 1.650.000 99,99 4,42- YKBNK 0,72 3,38 8,88 6,39 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 13,38 32,54 29,94 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 1,56 1,83 3,75 5,85 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 200.008,81 1.650.123,52 100 4,424B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,06 0,705Finansman Bonosu- OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. 09.05.2023 TRFOTKO52313 33 1 440.000 100 12.08.2022 34,35 106,69 469.417,18 1,9 1,258- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.04.2023 TRFAKFK42310 24,5 1 1.000.000 80,67 05.05.2022 24,56 89,85 898.450,63 3,63 2,409- PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 06.04.2023 TRFPNSTE2214 27 1 1.500.000 100 11.10.2022 28,44 101,4 1.521.000,12 6,15 4,077- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16.03.2023 TRFZORF32315 36 5 500.000 100 21.10.2022 42,6 100,98 504.885,24 2,04 1,353- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 10.03.2023 TRFAZEV32319 30 1 1.250.000 100 12.09.2022 32,3 103,83 1.297.859,88 5,24 3,479- TEB FİNANSMAN A.Ş. 10.02.2023 TRFTBTF22312 23,03 1 1.000.000 105,74 10.05.2022 23,08 116,76 1.167.585,07 4,72 3,13- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 25.01.2023 TRFZORF12317 33,5 1 500.000 100 07.09.2022 39,2 102,38 511.920,55 2,07 1,372- DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 24.01.2023 TRFDHOL12313 33 1 1.000.000 86,75 08.08.2022 37,04 92,92 929.245,25 3,76 2,491- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 12.12.2022 TRFKCTFA2211 19,95 1 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 117,42 1.174.150,8 4,74 3,148- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 21,46 116,21 1.743.172,67 7,04 4,673- VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 02.12.2022 TRFVSTLA2212 33 1 1.000.000 89,99 01.08.2022 36,74 97,29 972.942,04 3,93 2,608- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 117,53 587.665,11 2,37 1,575- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 29.11.2022 TRFKFTFK2216 27,3 1 400.000 100 06.06.2022 29,23 110,88 443.512,43 1,79 1,189- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 119,12 1.786.872,29 7,22 4,79ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- HAZİNE 25.01.2023 TRT250123T11 23 1 2.500.000 84,6 24.03.2022 14,32 96,9 2.422.412,63 9,79 6,494- HAZİNE 07.12.2022 TRT071222T11 17,3 1 6.000.000 83,94 10.11.2021 14,24 98,66 5.919.592,13 23,92 15,869- HAZİNE 09.11.2022 TRT091122T10 19,55 1 2.000.000 96,47 07.12.2021 13,19 106,62 2.132.473,96 8,62 5,717Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 23.790.000 24.746.213,18 100 66,339C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 02.11.2022 20,5 38.000 41.732,9 0,38 0,11BPP 09.11.2022 22,25 1.000.000 1.105.180,25 10,13 2,96BPP 25.11.2022 26 500.000 554.029,85 5,08 1,49BPP 29.11.2022 26,5 1.000.000 1.109.249,57 10,17 2,97BPP 14.12.2022 30 500.000 555.745,48 5,1 1,49BPP 14.12.2022 30 500.000 555.341,29 5,09 1,49FON TRYAKBK00052 4.992.150 0,22 0,22 1.047.857,33 9,61 2,809FON TRYGRAN00027 5.366.755 0,27 0,27 1.465.188,52 13,43 3,928FON TRYTISB00422 13.878.301 0,11 0,11 1.488.350,63 13,65 3,99FON TRYYKBK00110 10.907.006 0,14 0,14 1.484.061,77 13,61 3,978FON TRMVK6WWWWW1 1.565.600 0,96 0,96 1.499.331,28 13,75 4,019GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 39.983.812 10.906.068,87 100 29,237ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.302.405,57 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ37.302.405,57 % 100 % 101,681B. HAZIR DEĞERLER2.315,97 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar2.315,97 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)41.782,61 % 100 % 0,114a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar41.782,61 % 100 % 0,114Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)66.875,89 % 100 % 0,182D. BORÇLAR (-)727.673,4 % 100 % 1,984a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar727.673,4 % 100 % 1,984NET VARLIK DEĞERİ36.685.706,64Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2229İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 28102022 43.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075325BIST