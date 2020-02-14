***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 16:23
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte gönderilen gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819079
BIST
17:40120.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -88,63
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:406,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:406,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:40307,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,21
|Açılış
|: 307,54
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.451.867
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|44.938.707
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.180.590
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,32
|82.389.201
|% 14,09
|
|ARDYZ
|17,87
|405.456.558
|% 13,10
|
|TUKAS
|12,24
|4.924.982
|% -19,79
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|48.937.850
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,39
|13.450.189
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,12
|1.503.135.003
|% 3,19
|
|THYAO
|14,97
|1.500.109.489
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,88
|689.451.867
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,16
|660.396.101
|% 4,35
|
|BJKAS
|2,96
|648.443.028
|% 8,82
|
|ISGYO
|2,16
|660.396.101
|% 4,35
|
|GSRAY
|2,88
|689.451.867
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,96
|648.443.028
|% 8,82
|
|KARSN
|1,97
|389.574.222
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|211.890.818
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8535
|7,8929
|% -0,09
|
|Frank
|6,1453
|6,1823
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|4,23
|
|Altın Gr.
|307
|308
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|1,07
|