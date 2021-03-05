***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Vkfyo kar dağıtım önerisi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VKFYO, TRAVKFYT91Q4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VKFYO, TRAVKFYT91Q4 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020 faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 360.306,47-TL karın geçmiş yıllar zararında yer alan 1.745.166,13-TL'den mahsup edilmesi, 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması ve bu kararımızın Genel Kurul'un öneri ve onayına sunulması hususunu bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 394.768,4Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 350.342 360.306,474. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 350.342 360.306,476. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.732.569 -1.745.166,137. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.382.227 -1.384.859,66Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.382.227 -1.384.859,6611. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 360.306,47-TL karın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 1.745.166,13-TL 'den mahsup edilmesi, 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması ve bu kararımızın Genel Kurul'un öneri ve onayına sunulması hususunu bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915593BIST