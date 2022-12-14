***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
14.12.2022 15:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz eşik değerinin "BIST TLREF Endeksi" olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 09.12.2022 tarih ve E-12233903-335.12-29903 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.
Uygun bulunan eşik değer "BIST TLREF Endeksi" 02.01.2023 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girecektir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087145
BIST
17:275.187
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -69,01
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:2718,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:2719,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:271.084,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.084,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KRDMA
|19,03
|490.493.547
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.267.396
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,06
|108.996.835
|% -7,74
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.821.378
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,90
|14.991.934.909
|% 0,43
|
|ASELS
|57,55
|7.939.636.326
|% -3,03
|
|THYAO
|140,70
|7.577.897.861
|% -2,29
|
|AKBNK
|17,77
|5.835.057.367
|% 1,78
|
|VAKBN
|11,14
|5.628.135.677
|% 5,59
|
|KRDMD
|18,90
|14.991.934.909
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,11
|5.116.969.680
|% 2,53
|
|SKBNK
|2,80
|1.695.445.748
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,14
|5.628.135.677
|% 5,59
|
|YKBNK
|11,64
|4.920.244.991
|% 0,78
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6396
|18,6456
|% 0,02
|
|Euro
|19,8416
|19,8500
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,9800
|23,0952
|% 0,02
|
|Frank
|20,0165
|20,1371
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.286
|7.335
|-9,00
|
|Yarım
|3.528
|3.586
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,06
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|1,37
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42SANEL
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 631 adet işlem
-
17:39KARYE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 34.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 003 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 5, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 140, 585.00 milyon TL de
-
17:38IHLAS
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 327, 325 adet işlem
-
17:37TUCLK
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 354 adet işlem