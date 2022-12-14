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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

14.12.2022 15:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )

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Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz eşik değerinin "BIST TLREF Endeksi" olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 09.12.2022 tarih ve E-12233903-335.12-29903 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.
Uygun bulunan eşik değer "BIST TLREF Endeksi" 02.01.2023 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girecektir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087145


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