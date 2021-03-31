***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 19:02
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ana Sözleşme tadilinin onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla,
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile tasdik edilen Ana Sözleşme tadil tasarısı 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Vkfyo Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922370
BIST