Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 19:02



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ana Sözleşme tadilinin onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla,
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile tasdik edilen Ana Sözleşme tadil tasarısı 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Vkfyo Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922370


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,29% |  -4,06
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 29,04 64.070.633 % 10,00  
RODRG 22,22 2.732.327 % 10,00  
YAPRK 107,80 3.419.646 % 10,00  
TGSAS 17,93 21.317.330 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.749.765 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2635 8,2673 % -0,67  
Euro 9,7362 9,7657 % -0,09  
Sterlin 11,3591 11,4161 % -0,48  
Frank 8,7318 8,7844 % -0,86  
Riyal 2,1934 2,2044 % -0,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 24,86  
Altın Gr. 453 454 2,18  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,36 24,39 0,35  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,02  
B. Petrol 64,25 64,25 0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru