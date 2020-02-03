***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 12:43
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816635
BIST
14:01118.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -176,83
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
14:015,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
14:016,6226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0158
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
14:01304,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,18
|Açılış
|: 304,19
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.597.124
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,05
|188.540.392
|% 12,13
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,42
|279.757
|% -6,67
|
|SISE
|5,60
|721.276.728
|% 0,72
|
|THYAO
|13,75
|572.019.648
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,17
|404.227.494
|% 3,47
|
|IPEKE
|10,16
|284.670.072
|% 2,63
|
|SODA
|6,53
|237.067.366
|% -1,80
|
|SISE
|5,60
|721.276.728
|% 0,72
|
|ODAS
|2,14
|232.504.446
|% 0,94
|
|TRKCM
|4,17
|404.227.494
|% 3,47
|
|EKGYO
|1,68
|146.767.232
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,81
|225.240.828
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7922
|7,8312
|% -1,11
|
|Frank
|6,1801
|6,2173
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,53
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,66
|
|Yarım
|967
|992
|-4,67
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|-0,20
|