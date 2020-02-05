***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 10:26
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817122
BIST
14:01122.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 860,72
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:015,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:016,5880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0169
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5861
14:01298,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,59
|Açılış
|: 298,42
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|DITAS
|14,28
|22.877.944
|% 14,79
|
|GYHOL
|26,26
|9.228.150
|% 13,09
|
|DZGYO
|6,37
|9.494.230
|% 12,94
|
|TSGYO
|2,17
|36.278.194
|% 12,44
|
|DOKTA
|75,30
|7.985.100
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,67
|1.676.981.666
|% 1,95
|
|ISFIN
|4,55
|551.366.645
|% 2,71
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|ASELS
|24,64
|312.672.249
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,91
|167.284.590
|% 1,11
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,74
|232.599.401
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,22
|153.236.114
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% 0,16
|
|Frank
|6,1219
|6,1588
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-3,95
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.970
|2.019
|-10,30
|
|Yarım
|952
|977
|-4,98
|
|Çeyrek
|478
|488
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|1,40
|