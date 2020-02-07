***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2020 10:26
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817539
BIST
11:50121.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -337,10
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
11:505,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
11:506,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
11:50301,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 301,63
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.296.566
|% 19,97
|
|ARENA
|12,79
|25.333.986
|% 16,17
|
|AYCES
|11,59
|5.191.542
|% 14,98
|
|LINK
|33,12
|20.351.397
|% 12,20
|
|BUCIM
|7,41
|3.453.125
|% 10,10
|
|DOKTA
|55,35
|37.761.445
|% -13,58
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|TSGYO
|1,97
|1.563.046
|% -4,37
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|THYAO
|14,63
|348.972.948
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,94
|264.535.695
|% 0,00
|
|VESTL
|16,59
|179.884.532
|% 1,97
|
|YKBNK
|3,16
|176.903.028
|% 0,32
|
|SISE
|5,61
|157.258.935
|% 0,36
|
|KRDMD
|2,94
|264.535.695
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|105.589.196
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,16
|176.903.028
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,71
|87.245.385
|% -0,58
|
|ADESE
|2,25
|109.726.372
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7177
|7,7564
|% 0,01
|
|Frank
|6,1148
|6,1517
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,57
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|0,04
|