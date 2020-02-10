***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 11:54
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817897
BIST
13:07121.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -6,08
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
13:076,0010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0153
|Açılış
|: 5,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
13:076,5779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
13:07303,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 303,61
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,97
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.878.973
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.776.026
|% 14,65
|
|DESA
|5,89
|27.665.666
|% 14,59
|
|RYGYO
|11,80
|122.311.157
|% 14,12
|
|ALCTL
|18,79
|43.116.829
|% 14,02
|
|DOKTA
|47,52
|37.707.073
|% -12,73
|
|LINK
|29,60
|2.066.761
|% -11,11
|
|TACTR
|3,00
|234.846
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|GYHOL
|27,12
|4.795.734
|% -7,12
|
|THYAO
|14,43
|808.217.583
|% -0,28
|
|SASA
|9,71
|261.367.188
|% 5,31
|
|TSPOR
|3,47
|219.356.322
|% 9,46
|
|GUSGR
|2,86
|196.665.270
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,30
|196.031.890
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,30
|196.031.890
|% 5,69
|
|EKGYO
|1,68
|123.637.695
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,66
|115.398.971
|% 10,67
|
|GUSGR
|2,86
|196.665.270
|% 1,06
|
|IHLAS
|0,89
|59.864.707
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7215
|7,7602
|% -0,10
|
|Frank
|6,1103
|6,1471
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5938
|1,6018
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,49
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-3,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|0,31
|
|Yarım
|967
|992
|0,15
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|-0,33
|