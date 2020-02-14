***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 09:16
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818965
BIST
10:20121.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 735,85
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.383
En Düşük
121.082
10:206,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0562
En Düşük
6,0344
10:206,5616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5643
En Düşük
6,5408
10:20306,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 306,25
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|17,81
|66.794.621
|% 12,72
|
|ISYAT
|2,89
|32.597.368
|% 11,15
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|GUBRF
|16,28
|63.162.685
|% 9,19
|
|AYCES
|11,97
|250.788
|% 8,03
|
|TUKAS
|12,94
|829.864
|% -15,20
|
|OZBAL
|2,37
|783.454
|% -9,54
|
|ERSU
|3,45
|823.945
|% -7,26
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,08
|184.914.383
|% 0,60
|
|ISGYO
|2,20
|124.601.304
|% 6,28
|
|ISFIN
|4,47
|95.793.339
|% 1,82
|
|TSPOR
|4,67
|91.135.127
|% 3,55
|
|GSRAY
|2,51
|74.532.078
|% 4,58
|
|ISGYO
|2,20
|124.601.304
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,51
|74.532.078
|% 4,58
|
|IHLGM
|1,37
|36.949.238
|% 0,74
|
|KARSN
|1,85
|46.838.306
|% 0,54
|
|ISFIN
|4,47
|95.793.339
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8736
|7,9130
|% 0,16
|
|Frank
|6,1470
|6,1840
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6081
|1,6162
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,47
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|56,44
|56,44
|0,10
|