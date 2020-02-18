***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 10:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819814
BIST
11:25119.832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -959,72
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:256,0705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,0660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0705
En Düşük
6,0411
11:256,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:25309,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,50
|Açılış
|: 309,85
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|12,06
|20.989.137
|% 13,77
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,17
|239.280.122
|% 10,38
|
|YKGYO
|3,99
|49.544.207
|% 10,22
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|ARDYZ
|14,27
|11.519.118
|% -9,74
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|GSRAY
|3,56
|789.536.796
|% 3,19
|
|THYAO
|15,06
|548.523.439
|% -1,50
|
|ASELS
|29,30
|535.545.418
|% 1,24
|
|ODAS
|2,32
|278.556.758
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,17
|239.280.122
|% 10,38
|
|GSRAY
|3,56
|789.536.796
|% 3,19
|
|ODAS
|2,32
|278.556.758
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|127.066.521
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,35
|73.417.555
|% -2,17
|
|IHLAS
|0,90
|47.222.735
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8560
|7,8954
|% 0,25
|
|Frank
|6,1652
|6,2023
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6130
|1,6211
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,15
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,84
|56,84
|-0,83
|
Seans Raporu
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11:38
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