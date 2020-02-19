***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 15:01
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820084
BIST
16:03118.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -783,55
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
16:036,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
16:036,5614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
16:03314,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,30
|Açılış
|: 314,02
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,49
|788.362.031
|% 18,71
|
|FENER
|18,80
|705.923.394
|% 16,05
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|TSPOR
|7,14
|441.613.970
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|VERTU
|6,60
|23.854.202
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,12
|48.175.516
|% -9,40
|
|BOSSA
|11,10
|13.239.182
|% -8,64
|
|GSRAY
|3,67
|1.582.653.667
|% 3,67
|
|THYAO
|14,91
|942.429.730
|% -0,80
|
|ASELS
|29,16
|816.570.949
|% -0,07
|
|BJKAS
|3,49
|788.362.031
|% 18,71
|
|FENER
|18,80
|705.923.394
|% 16,05
|
|GSRAY
|3,67
|1.582.653.667
|% 3,67
|
|BJKAS
|3,49
|788.362.031
|% 18,71
|
|CEMAS
|1,31
|283.865.638
|% 1,55
|
|ODAS
|2,24
|450.818.850
|% -1,75
|
|ISGYO
|1,98
|259.581.916
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8662
|7,9057
|% 0,03
|
|Frank
|6,1534
|6,1905
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6146
|1,6227
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,59
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|21,00
|
|Tam
|2.069
|2.121
|20,21
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,78
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,89
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,53
|58,53
|0,78
|