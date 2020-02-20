***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 11:54
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820293
BIST
13:13118.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -838,29
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
13:136,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,0860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
13:136,5745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
13:13314,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,52
|Açılış
|: 314,94
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,53
|129.587.790
|% 18,86
|
|HATEK
|9,68
|14.808.580
|% 13,08
|
|UZERB
|2,20
|105.954
|% 10,00
|
|NATEN
|20,82
|79.669.258
|% 7,99
|
|YBTAS
|4.743,20
|507.849
|% 5,43
|
|VERTU
|5,49
|28.789.092
|% -16,82
|
|QNBFB
|38,60
|1.558.615
|% -12,27
|
|VKING
|2,95
|2.013.731
|% -10,33
|
|MZHLD
|13,32
|119.997
|% -10,00
|
|BURVA
|15,10
|31.640
|% -9,58
|
|BJKAS
|3,44
|860.183.120
|% -2,27
|
|ASELS
|29,12
|758.461.443
|% -2,22
|
|GSRAY
|3,55
|672.877.649
|% -8,97
|
|FENER
|17,69
|614.749.247
|% -9,00
|
|THYAO
|14,70
|541.797.025
|% -1,34
|
|BJKAS
|3,44
|860.183.120
|% -2,27
|
|CEMAS
|1,29
|247.649.148
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,55
|672.877.649
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,25
|123.834.252
|% -3,85
|
|ODAS
|2,14
|208.453.656
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8336
|7,8729
|% -0,07
|
|Frank
|6,1703
|6,2075
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-2,11
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.079
|2.131
|11,29
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,46
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,20
|59,20
|0,08
|