***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2020 10:46
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820738
BIST
11:57115.764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 122,36
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:576,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:576,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
11:57320,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,02
|Açılış
|: 320,74
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,37
|10.966.904
|% 11,95
|
|HUBVC
|30,92
|36.509.888
|% 9,49
|
|MRDIN
|5,64
|64.624.905
|% 9,30
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|3,08
|84.722.544
|% -13,48
|
|HATEK
|8,34
|5.943.298
|% -10,03
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|THYAO
|14,31
|484.161.821
|% -0,42
|
|ASELS
|28,60
|432.955.381
|% 0,85
|
|KRDMD
|2,71
|174.370.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|169.475.263
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,80
|166.961.058
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,52
|129.521.047
|% -0,65
|
|ODAS
|2,09
|169.475.263
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,26
|98.444.982
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,18
|81.703.472
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,51
|98.713.504
|% -1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8677
|7,9072
|% 0,41
|
|Frank
|6,2026
|6,2400
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6243
|1,6324
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|13,13
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,35
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,61
|58,61
|-0,70
|