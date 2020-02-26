***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2020 15:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821713
BIST
16:33115.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 706,64
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.128
En Düşük
113.147
16:336,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:336,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:33324,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,56
|Açılış
|: 324,59
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.504
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,96
|92.890.235
|% 18,68
|
|OYAYO
|2,94
|14.992.664
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,21
|365.929.560
|% 8,78
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,58
|8.789.798
|% -7,84
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,76
|13.065.155
|% -5,48
|
|ASELS
|28,90
|2.158.422.593
|% -0,82
|
|THYAO
|13,28
|2.070.593.783
|% -1,48
|
|GARAN
|10,65
|503.969.316
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,89
|444.233.377
|% 2,48
|
|ODAS
|2,21
|392.104.928
|% 1,38
|
|ODAS
|2,21
|392.104.928
|% 1,38
|
|THYAO
|13,28
|2.070.593.783
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,89
|444.233.377
|% 2,48
|
|IHLGM
|1,33
|203.970.215
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|231.730.882
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9356
|7,9754
|% -0,32
|
|Frank
|6,2806
|6,3185
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6352
|1,6434
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|12,07
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,54
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,19
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|53,26
|53,26
|-1,00
|
Seans Raporu
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16:44
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