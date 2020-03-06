***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 10:22
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824840
BIST
12:22110.647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.167,68
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.531
12:226,0891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0245
|Açılış
|: 6,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:226,8701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
12:22327,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,15
|Açılış
|: 327,85
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.255.620
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|4.235.901
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,29
|102.682.562
|% 13,74
|
|BIMAS
|57,30
|32.122.838
|% 9,77
|
|UTPYA
|5,32
|9.450.120
|% 9,69
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|AVHOL
|1,31
|17.644
|% -6,43
|
|KRONT
|19,36
|10.302.691
|% -6,02
|
|PENGD
|4,15
|18.409.391
|% -5,90
|
|THYAO
|11,40
|497.862.021
|% -2,65
|
|ASELS
|29,76
|327.265.507
|% -1,72
|
|EREGL
|9,01
|272.944.743
|% 2,97
|
|GARAN
|9,99
|231.539.135
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,44
|157.597.170
|% -3,56
|
|ODAS
|2,10
|148.929.365
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,44
|157.597.170
|% -3,56
|
|KARSN
|1,87
|117.179.432
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,43
|83.422.330
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,30
|58.552.705
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8681
|7,9076
|% -0,42
|
|Frank
|6,4355
|6,4742
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6153
|1,6234
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|5,14
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|16,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|16,07
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|7,77
|
|Çeyrek
|524
|535
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|-1,01
|