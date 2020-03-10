***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 10:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825943
BIST
10:07106.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.738,67
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
106.021
10:076,1346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0122
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1289
10:076,9695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0603
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:07328,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,27
|Açılış
|: 328,54
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|6,41
|766.978
|% 9,76
|
|BRKSN
|4,44
|3.046.949
|% 9,09
|
|CUSAN
|3,06
|215.473
|% 8,51
|
|NATEN
|19,40
|7.600.053
|% 8,14
|
|TKNSA
|7,61
|4.487.095
|% 7,94
|
|OYAYO
|5,62
|214.004
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|TBORG
|14,01
|2.788
|% -2,71
|
|THYAO
|10,82
|48.140.768
|% 4,24
|
|ASELS
|28,62
|36.289.023
|% 3,10
|
|GARAN
|9,43
|34.067.364
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,35
|16.427.875
|% 2,62
|
|KARSN
|1,73
|13.783.480
|% 4,22
|
|EKGYO
|1,42
|13.748.666
|% 5,19
|
|KARSN
|1,73
|13.783.480
|% 4,22
|
|IHLGM
|1,32
|9.845.533
|% 4,76
|
|YKBNK
|2,35
|16.427.875
|% 2,62
|
|ODAS
|1,95
|10.462.794
|% 4,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9782
|8,0182
|% -0,71
|
|Frank
|6,5404
|6,5798
|% -1,07
|
|Riyal
|1,6319
|1,6400
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-16,42
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|36,78
|36,78
|2,42
|