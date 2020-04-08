***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 09:34
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836281
BIST
10:5292.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 435,16
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:526,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7887
En Düşük
6,7523
10:527,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:52360,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,67
|Açılış
|: 360,26
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|992.757
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.848.452
|% 9,94
|
|DOCO
|315,70
|34.078.008
|% 9,73
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|63,80
|1.258.812
|% -7,06
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|THYAO
|9,58
|246.102.745
|% 0,52
|
|ASELS
|24,62
|244.947.208
|% 0,90
|
|PGSUS
|40,86
|185.594.794
|% 1,44
|
|GARAN
|7,86
|157.561.021
|% 0,64
|
|SASA
|8,97
|137.637.284
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,03
|34.039.739
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,48
|111.705.697
|% 3,26
|
|GSRAY
|2,38
|72.106.650
|% 1,71
|
|TRGYO
|2,37
|64.926.196
|% 4,41
|
|THYAO
|9,58
|246.102.745
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3153
|8,3570
|% -0,06
|
|Frank
|6,9467
|6,9885
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,65
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,47
|32,47
|0,60
|
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