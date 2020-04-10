***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 09:51
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837089
BIST
11:1096.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 278,60
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:106,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:107,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:10360,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,47
|Açılış
|: 360,44
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.589.107
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.771.234
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|39.460.504
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.638.533
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,90
|5.098.434
|% -5,46
|
|TDGYO
|2,55
|503.544
|% -5,20
|
|TIRE
|6,99
|6.678.440
|% -4,64
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,35
|442.669.833
|% 7,86
|
|THYAO
|9,87
|310.755.037
|% 1,33
|
|ISFIN
|3,17
|243.520.771
|% 3,59
|
|GARAN
|8,45
|181.307.889
|% -0,47
|
|TSPOR
|4,29
|160.605.797
|% 5,41
|
|ISFIN
|3,17
|243.520.771
|% 3,59
|
|GSRAY
|2,65
|158.173.697
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,01
|106.591.166
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,29
|160.605.797
|% 5,41
|
|THYAO
|9,87
|310.755.037
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3047
|8,3463
|% 0,27
|
|Frank
|6,8856
|6,9271
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7704
|1,7793
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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11:24IHEVA
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11:21YUNSA
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