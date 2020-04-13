***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 09:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837359
BIST
12:4196.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 224,22
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.797
En Düşük
95.019
12:416,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0721
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:417,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0923
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:41368,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,57
|Açılış
|: 368,05
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.364.397
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.555.813
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.978.552
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.410.633
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.996.444
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,16
|874.846.060
|% 3,67
|
|PGSUS
|55,05
|487.887.755
|% 8,05
|
|GARAN
|8,52
|436.570.783
|% -1,27
|
|ASELS
|25,04
|201.724.774
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,54
|166.957.748
|% 5,58
|
|THYAO
|10,16
|874.846.060
|% 3,67
|
|CEMAS
|1,01
|78.896.796
|% 7,45
|
|YKBNK
|2,02
|144.593.360
|% -1,94
|
|IHLAS
|0,65
|40.715.988
|% 4,84
|
|AVOD
|1,87
|99.769.059
|% 6,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4352
|8,4775
|% 1,44
|
|Frank
|6,9765
|7,0185
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,08
|
|Altın Gr.
|367
|368
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.353
|2.409
|29,10
|
|Tam
|2.419
|2.479
|33,70
|
|Yarım
|1.177
|1.206
|14,50
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|30,87
|30,87
|-0,61
|