***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.04.2020 tarihi itibariyle Sayın Barış HAMALOĞLU Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Yine aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmiş ve Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838723BIST