***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2020 11:03
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839508
BIST
13:5297.968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -978,18
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:526,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9756
En Düşük
6,9352
13:527,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:52376,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,30
|Açılış
|: 376,18
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.452.628
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.770.447
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.044.282
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,30
|16.653.355
|% -5,83
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|361.554.102
|% 3,11
|
|GARAN
|8,26
|352.979.363
|% -1,55
|
|ASELS
|27,06
|336.056.733
|% -1,24
|
|THYAO
|10,49
|335.722.184
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,35
|324.599.799
|% 1,21
|
|ODAS
|1,66
|361.554.102
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,35
|324.599.799
|% 1,21
|
|GSRAY
|2,49
|196.716.390
|% 7,79
|
|ISYAT
|2,36
|138.280.076
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,21
|129.347.040
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5707
|8,6137
|% -0,35
|
|Frank
|7,1483
|7,1914
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|-14,80
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.472
|-11,70
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,40
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|21,74
|21,74
|-3,83
|