***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 11:31
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839763
BIST
11:2198.763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.144,43
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:216,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:217,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:21381,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,96
|Açılış
|: 381,19
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.575.976
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|40.811.660
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.732.809
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.632.120
|% 9,96
|
|EUYO
|1,61
|4.617.300
|% -8,00
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,45
|1.788.844
|% -6,50
|
|ITTFH
|2,53
|4.460.837
|% -4,89
|
|IHEVA
|1,71
|14.421.337
|% -3,93
|
|GARAN
|8,29
|199.377.548
|% 1,34
|
|DOHOL
|1,84
|172.472.573
|% 6,98
|
|GSRAY
|2,68
|169.345.067
|% 5,51
|
|ECILC
|4,71
|163.866.576
|% 1,29
|
|KARSN
|1,58
|114.083.919
|% 4,64
|
|DOHOL
|1,84
|172.472.573
|% 6,98
|
|KARSN
|1,58
|114.083.919
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,68
|169.345.067
|% 5,51
|
|YKBNK
|2,02
|76.956.347
|% 1,51
|
|ODAS
|1,65
|57.831.016
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5810
|8,6240
|% 0,38
|
|Frank
|7,1762
|7,2194
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|10,42
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.502
|18,20
|
|Tam
|2.507
|2.567
|18,60
|
|Yarım
|1.221
|1.253
|9,10
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|17,48
|17,48
|-1,85
|