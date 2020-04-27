***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 10:10
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840226
BIST
11:28100.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.819,55
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:286,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:287,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:28386,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 386,58
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.173.339
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.729.577
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.563.537
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.358.511
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|EUYO
|1,38
|7.028.902
|% -4,83
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,30
|340.378.549
|% 2,22
|
|THYAO
|10,63
|287.474.823
|% 3,51
|
|ECILC
|5,00
|270.090.618
|% 3,73
|
|ASELS
|27,30
|263.149.798
|% 2,32
|
|GUSGR
|3,37
|207.612.766
|% 8,71
|
|GUSGR
|3,37
|207.612.766
|% 8,71
|
|ECILC
|5,00
|270.090.618
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|97.455.180
|% 3,48
|
|ODAS
|1,66
|74.733.161
|% 3,11
|
|GARAN
|8,30
|340.378.549
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6629
|8,7064
|% 1,05
|
|Frank
|7,1563
|7,1994
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-8,76
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.542
|2.600
|-3,00
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,71
|23,71
|-1,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2020, 81 artarak (% 1.74 ) 118, 210
-
11:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, ECILC
-
11:38XU100
Endeks 100, 698 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 4, 685.00 milyon TL de
-
11:38UTPYA
Yüzde 6.56 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 776 adet işlem
-
11:36PETUN
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 892 adet işlem