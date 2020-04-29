***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 09:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840984
BIST
10:27101.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 307,74
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:276,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:277,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:27383,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 383,97
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|9,46
|1.778.206
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|1.058.310
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|KENT
|310,60
|6.793.325
|% 9,99
|
|RTALB
|20,36
|6.306.469
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|ARDYZ
|32,56
|9.944.562
|% -5,13
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|SOKM
|11,98
|266.170.925
|% -0,99
|
|THYAO
|10,54
|124.747.971
|% -1,03
|
|GARAN
|8,37
|111.423.038
|% 0,72
|
|ODAS
|1,79
|100.969.054
|% 3,47
|
|MPARK
|17,12
|98.129.181
|% 5,03
|
|ODAS
|1,79
|100.969.054
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,10
|55.932.137
|% 3,77
|
|ADESE
|1,51
|73.403.830
|% 7,86
|
|AVOD
|2,70
|69.586.424
|% 8,00
|
|SOKM
|11,98
|266.170.925
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6856
|8,7292
|% 0,37
|
|Frank
|7,1580
|7,2012
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|1,06
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,50
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,60
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,58
|23,58
|0,84
|