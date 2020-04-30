***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 09:38
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841379
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
0
En Düşük
0
18:056,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
18:057,5815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5826
En Düşük
7,5375
18:05384,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,80
|Açılış
|: 384,61
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,45
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6501
|8,6935
|% 0,11
|
|Frank
|7,1162
|7,1590
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,28
|
|Altın Gr.
|384
|385
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|10,60
|
|Tam
|2.530
|2.585
|10,80
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|5,30
|
|Çeyrek
|618
|632
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|1,28
|