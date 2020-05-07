***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 10:32
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843268
BIST
11:4898.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 374,34
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:487,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:487,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0581
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:48393,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,05
|Açılış
|: 393,54
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.858.031
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,38
|6.266.435
|% -6,47
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|KRONT
|21,64
|4.665.842
|% -5,83
|
|KRDMD
|2,65
|618.353.952
|% 6,85
|
|THYAO
|10,70
|309.862.616
|% 1,33
|
|GARAN
|8,06
|297.415.737
|% -0,12
|
|GUSGR
|3,19
|244.017.165
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|225.139.325
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,65
|618.353.952
|% 6,85
|
|GUSGR
|3,19
|244.017.165
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|149.414.932
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|225.139.325
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,95
|106.037.546
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9156
|8,9603
|% 0,64
|
|Frank
|7,3834
|7,4279
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9192
|1,9288
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,04
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,70
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,20
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,09
|
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