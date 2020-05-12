***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 09:21
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844299
BIST
10:3598.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 440,07
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:357,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0476
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:357,5980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0513
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:35384,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,78
|Açılış
|: 384,25
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.505.876
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|3.148.943
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|IHLGM
|1,20
|94.597.368
|% -0,83
|
|VAKBN
|4,62
|85.656.140
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,17
|65.491.151
|% 0,93
|
|THYAO
|10,59
|61.824.639
|% -0,28
|
|HALKB
|5,36
|56.619.652
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|94.597.368
|% -0,83
|
|ODAS
|1,84
|55.840.316
|% 1,66
|
|ADESE
|1,51
|44.198.684
|% 2,72
|
|CEMAS
|1,08
|27.030.231
|% 2,86
|
|VAKBN
|4,62
|85.656.140
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6284
|8,6716
|% -0,79
|
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8617
|1,8711
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,03
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.517
|-20,60
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,20
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,40
|
|Çeyrek
|620
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,10
|30,10
|0,47
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