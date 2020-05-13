***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 14:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844699
BIST
14:16100.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 653,56
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:166,9799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9775
14:167,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:16383,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 383,11
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GEDIK
|19,28
|7.419.839
|% -7,13
|
|GYHOL
|29,96
|73.077.707
|% -7,07
|
|ASELS
|28,80
|1.440.442.304
|% 5,03
|
|ECILC
|5,87
|482.432.879
|% 8,30
|
|ISFIN
|3,90
|459.773.428
|% 4,56
|
|THYAO
|10,70
|425.224.760
|% 0,56
|
|GARAN
|7,96
|335.763.518
|% 0,63
|
|ISFIN
|3,90
|459.773.428
|% 4,56
|
|EKGYO
|1,31
|149.293.516
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|222.532.477
|% 1,38
|
|ODAS
|1,88
|184.518.550
|% 2,17
|
|ECILC
|5,87
|482.432.879
|% 8,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5607
|8,6036
|% 0,09
|
|Frank
|7,1808
|7,2240
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|3,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|-3,20
|
|Tam
|2.538
|2.572
|-3,40
|
|Yarım
|1.239
|1.257
|-1,70
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|-0,06
|
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