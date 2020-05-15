***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 15:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845384
BIST
16:361.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
16:367,3437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0551
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
16:368,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
16:36456,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,79
|Açılış
|: 456,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BERA
|8,47
|31.289.929
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.155.647
|% 10,00
|
|OZBAL
|4,40
|48.007.650
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.150.213
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.506.716
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.093.665
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,56
|3.400.676.120
|% 7,80
|
|TUPRS
|88,55
|2.690.393.213
|% 3,03
|
|GARAN
|7,15
|843.139.623
|% -1,79
|
|RTALB
|58,20
|766.995.421
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|656.643.991
|% -0,97
|
|PETKM
|4,56
|3.400.676.120
|% 7,80
|
|EKGYO
|2,04
|656.643.991
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,84
|501.327.859
|% 7,17
|
|KRDMD
|3,06
|516.957.739
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,15
|264.086.156
|% -1,38
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3362
|7,3437
|% 0,76
|
|Euro
|8,6768
|8,6882
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5824
|9,6305
|% 0,59
|
|Frank
|8,0215
|8,0698
|% 1,04
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% 0,66
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|5,82
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-70,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-77,45
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-37,47
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,73
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,07
|
|B. Petrol
|44,42
|44,42
|-0,95
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50KLGYO
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 288, 726 adet işlem
-
16:49NUHCM
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 19.81 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 661 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 121 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 17, 990.00 milyon TL de
-
16:45CRDFA
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 093 adet işlem
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 39 kaybederek (% -0.62 ) 1, 032