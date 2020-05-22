VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.247.111
|% 9,96
|INTEM
|10,61
|7.721.577
|% 9,95
|PNSUT
|18,95
|83.171.811
|% 8,91
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|PEKGY
|5,94
|7.123.253
|% 8,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
|Riyal
|1,8060
|1,8150
|% 0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,62
|Altın Gr.
|380
|380
|2,46
|Cumhuriyet
|2.453
|2.489
|14,70
|Tam
|2.525
|2.554
|15,10
|Yarım
|1.232
|1.248
|7,40
|Çeyrek
|616
|624
|3,60
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,02
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,99
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem