***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 09:46
lar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848949
BIST
12:34109.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 235,30
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:346,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:347,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:34371,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,49
|Açılış
|: 371,44
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|204.382.116
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.080.794
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.974.461
|% -9,95
|
|THYAO
|12,61
|583.762.951
|% 0,64
|
|PETKM
|3,76
|490.142.811
|% 2,45
|
|GARAN
|8,17
|457.815.040
|% -0,61
|
|ASELS
|31,40
|270.945.152
|% -1,13
|
|GSRAY
|3,49
|245.401.013
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,65
|225.377.439
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|490.142.811
|% 2,45
|
|TSKB
|1,15
|127.655.785
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|121.640.294
|% 3,91
|
|MNDRS
|2,55
|204.382.116
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4408
|8,4831
|% -0,09
|
|Frank
|7,0229
|7,0652
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,72
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.442
|15,30
|
|Tam
|2.482
|2.513
|15,70
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|7,60
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,17
|39,17
|-0,62
|