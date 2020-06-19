***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 10:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851958
BIST
10:46113.833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.338,34
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:466,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 41,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 41,5100
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:467,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:463,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,04
|Açılış
|: 3,88
|
|Önceki Kapanış
|: 3,84
|
3,89
En Düşük
3,83
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,69
|855.611.576
|% 9,00
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|BURCE
|9,38
|2.974.077
|% 7,82
|
|GLRYH
|13,97
|2.218.757
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.624.181
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|YKGYO
|3,71
|13.621.175
|% -5,36
|
|KRDMD
|3,12
|1.463.044.972
|% 2,63
|
|TCELL
|17,69
|855.611.576
|% 9,00
|
|GARAN
|8,19
|311.061.812
|% 0,74
|
|ASELS
|32,48
|281.189.165
|% -0,37
|
|TKFEN
|17,24
|279.757.795
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,12
|1.463.044.972
|% 2,63
|
|TSKB
|1,27
|112.566.177
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|144.196.270
|% 0,51
|
|PETKM
|4,08
|249.464.940
|% 0,99
|
|TCELL
|17,69
|855.611.576
|% 9,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4983
|8,5410
|% 0,08
|
|Frank
|7,1842
|7,2275
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|9,00
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.498
|11,70
|
|Tam
|2.549
|2.563
|12,00
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,80
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,87
|