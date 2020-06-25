***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 09:47
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852766
BIST
11:08114.262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -187,05
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:086,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8593
En Düşük
6,8491
11:087,7170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:08389,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,36
|Açılış
|: 389,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,26
|77.533.645
|% 8,49
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|GSDDE
|4,47
|3.599.420
|% 7,71
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|32.693.460
|% -9,83
|
|GUSGR
|4,32
|441.617.384
|% -8,09
|
|BAYRK
|7,94
|4.865.782
|% -5,48
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,32
|441.617.384
|% -8,09
|
|HALKB
|6,33
|432.938.039
|% 3,26
|
|KRDMD
|3,08
|410.590.795
|% -1,91
|
|VAKBN
|5,14
|341.335.887
|% 1,18
|
|GARAN
|8,19
|337.385.891
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,91
|174.536.294
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,51
|285.908.212
|% 5,59
|
|KRDMD
|3,08
|410.590.795
|% -1,91
|
|GUSGR
|4,32
|441.617.384
|% -8,09
|
|KARSN
|2,73
|202.557.384
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5121
|8,5548
|% 0,32
|
|Frank
|7,2031
|7,2465
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,78
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.624
|8,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|9,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|4,50
|
|Çeyrek
|631
|639
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-0,80
|
Seans Raporu
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11:23XU100
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