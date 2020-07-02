***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 10:01
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853949
BIST
11:59116.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.247,92
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:596,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:597,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:59390,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,80
|Açılış
|: 390,72
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,75
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.749.007
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.933.396
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.539.085
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.900.303
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.615.751
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|AKMGY
|38,16
|7.902.363
|% -4,41
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,19
|2.158.103
|% -4,24
|
|GARAN
|8,38
|603.592.042
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|438.286.430
|% 0,62
|
|THYAO
|12,33
|304.261.395
|% 0,24
|
|ASELS
|33,02
|295.681.403
|% 0,79
|
|SISE
|5,74
|265.367.441
|% 3,05
|
|KRDMD
|3,25
|438.286.430
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,62
|175.265.372
|% 6,58
|
|EKGYO
|2,04
|225.547.708
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,77
|183.040.421
|% 3,51
|
|IEYHO
|0,97
|93.271.081
|% 4,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5574
|8,6003
|% 0,47
|
|Frank
|7,2430
|7,2866
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|2,30
|
|Tam
|2.604
|2.616
|2,30
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|1,10
|
|Çeyrek
|632
|641
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
Seans Raporu
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