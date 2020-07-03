***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 09:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854293
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
0
En Düşük
0
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
18:057,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
18:05391,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 391,25
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,65
|262.431.820
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,65
|262.431.820
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5273
|8,5700
|% 0,09
|
|Frank
|7,2174
|7,2609
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,71
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.553
|-1,20
|
|Tam
|2.607
|2.620
|-1,10
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|-0,60
|
|Çeyrek
|633
|642
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|18,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|-0,35
|