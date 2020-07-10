***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 10:28
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858754
BIST
10:23113.511
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -2.282,88
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:236,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:237,7461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:23396,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,15
|Açılış
|: 396,79
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.079.322
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|GLRYH
|13,94
|8.855.459
|% 4,65
|
|RTALB
|35,64
|32.661.439
|% 4,52
|
|TACTR
|6,25
|103.881
|% 4,34
|
|TSPOR
|6,24
|1.833.842
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,74
|8.291.920
|% -9,15
|
|SILVR
|3,47
|763.322
|% -8,92
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|THYAO
|11,63
|172.387.710
|% 0,69
|
|SISE
|6,26
|169.606.811
|% -1,88
|
|TKFEN
|17,20
|100.936.036
|% -1,88
|
|TUPRS
|85,00
|89.302.666
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,23
|70.582.622
|% -1,60
|
|ODAS
|2,61
|75.399.003
|% -0,76
|
|SISE
|6,26
|169.606.811
|% -1,88
|
|YKBNK
|2,28
|59.611.368
|% -2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6102
|8,6534
|% -0,18
|
|Frank
|7,2542
|7,2979
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,76
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.598
|-6,70
|
|Tam
|2.651
|2.666
|-6,80
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,40
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,58
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,69
|