***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Sayın Barış HAMALOĞLU 10.07.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR 10.07.2020 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859108BIST