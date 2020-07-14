***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 10:16
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859638
BIST
11:31118.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 74,36
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:316,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8669
En Düşük
6,8552
11:317,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7961
En Düşük
7,7736
11:31397,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 397,28
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.959.714
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.517.871
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.472.335
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.790.803
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.624.491
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,34
|763.946.407
|% 3,08
|
|ODAS
|2,92
|370.045.057
|% -1,02
|
|GARAN
|7,95
|340.725.075
|% -0,25
|
|THYAO
|12,05
|329.516.652
|% 0,67
|
|EREGL
|8,95
|281.753.548
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,34
|763.946.407
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,68
|274.821.268
|% 1,82
|
|ODAS
|2,92
|370.045.057
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,91
|272.200.554
|% 4,30
|
|ALBRK
|1,84
|165.478.661
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5666
|8,6095
|% -0,21
|
|Frank
|7,2678
|7,3116
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,44
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.606
|-1,40
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,70
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|
Seans Raporu
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11:41
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