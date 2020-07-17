***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 09:40
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860172
BIST
10:59118.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -184,56
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.916
En Düşük
118.361
10:596,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:597,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0108
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8206
En Düşük
7,7990
10:59397,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 397,23
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,32
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|4.773.121
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|16.885.983
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.962.781
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|728.595
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|5,97
|6.456.532
|% -5,84
|
|MRGYO
|2,19
|2.565.680
|% -5,19
|
|KAPLM
|9,40
|105.715
|% -4,08
|
|SASA
|13,68
|589.499.355
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,28
|305.517.499
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,69
|259.710.157
|% 3,76
|
|ASELS
|32,70
|222.000.309
|% -1,10
|
|TRGYO
|4,72
|180.404.149
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,28
|305.517.499
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|88.869.857
|% -1,57
|
|ODAS
|2,89
|165.679.814
|% 0,35
|
|GUSGR
|4,69
|259.710.157
|% 3,76
|
|YKBNK
|2,35
|111.510.411
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5801
|8,6231
|% -0,05
|
|Frank
|7,2299
|7,2734
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|4,20
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.605
|5,70
|
|Tam
|2.659
|2.673
|5,90
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|2,90
|
|Çeyrek
|647
|655
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,34
|
Seans Raporu
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11:15AYEN
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 639 adet işlem
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -509, 26 kaybederek (% -0.38 ) 134, 299
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11:14
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11:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, EKGYO, MRDIN
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Yüzde -3.78 oranında düşüşle 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 366, 805 adet işlem