***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 09:47
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860642
BIST
11:01120.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 740,37
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
11:016,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8593
En Düşük
6,8434
11:017,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
11:01401,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,15
|Açılış
|: 401,84
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|10.024.888
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|PKENT
|490,00
|543.900
|% 9,99
|
|BFREN
|667,10
|2.641.716
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|5.014.817
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,84
|1.147.837
|% -6,63
|
|TRGYO
|4,86
|111.905.879
|% -6,54
|
|DERAS
|7,26
|9.788.821
|% -4,47
|
|DZGYO
|6,13
|4.438.806
|% -4,22
|
|GUSGR
|5,59
|406.516.182
|% 3,14
|
|EKGYO
|2,32
|241.537.232
|% 0,87
|
|AFYON
|4,49
|187.332.321
|% 3,94
|
|SISE
|6,48
|164.186.012
|% 0,47
|
|ASELS
|33,26
|162.548.611
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,32
|241.537.232
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,59
|406.516.182
|% 3,14
|
|TSKB
|1,27
|69.938.663
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,84
|92.345.950
|% 2,22
|
|ODAS
|2,90
|139.543.390
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6699
|8,7134
|% 0,17
|
|Frank
|7,2786
|7,3225
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,37
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.629
|6,10
|
|Tam
|2.684
|2.698
|6,30
|
|Yarım
|1.303
|1.320
|3,10
|
|Çeyrek
|653
|661
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,49
|0,11
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,31
|