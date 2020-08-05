***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 09:37
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865115
BIST
10:531.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
10:536,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0941
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
7,0371
En Düşük
6,8794
10:538,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1308
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
10:53456,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 10,03
|Açılış
|: 456,96
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
457,61
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.833.317
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.034.797
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,34
|12.311.510
|% 9,65
|
|KLGYO
|7,86
|16.508.376
|% 9,17
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|15.554.652
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|530.368
|% -9,99
|
|GARAN
|6,85
|544.487.277
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,09
|391.891.629
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,84
|304.286.014
|% 2,16
|
|ASELS
|17,21
|284.033.154
|% -0,29
|
|SISE
|5,96
|228.680.845
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,09
|391.891.629
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,84
|304.286.014
|% 2,16
|
|GARAN
|6,85
|544.487.277
|% 1,33
|
|TSKB
|1,13
|76.564.719
|% 2,73
|
|GSDHO
|2,48
|153.740.006
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1266
|9,1723
|% 1,74
|
|Frank
|7,6312
|7,6771
|% 1,66
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|15,53
|
|Altın Gr.
|456
|457
|9,64
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.036
|51,90
|
|Tam
|3.075
|3.124
|53,50
|
|Yarım
|1.493
|1.523
|26,00
|
|Çeyrek
|749
|762
|11,70
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,56
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,19
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|0,27
|