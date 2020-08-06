***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 09:39
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865568
BIST
11:041.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
11:047,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0776
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,1222
En Düşük
7,0287
11:048,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,4754
En Düşük
8,3315
11:04467,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,35
|Açılış
|: 467,14
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|1.036.736
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.895.134
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.484.515
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|GARFA
|8,65
|914.148
|% -9,99
|
|QNBFB
|64,90
|681.645
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|377.300.075
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,96
|357.204.220
|% 0,00
|
|SISE
|6,05
|344.679.681
|% -3,04
|
|GARAN
|6,79
|214.678.208
|% 0,15
|
|ODAS
|2,41
|200.651.952
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,09
|377.300.075
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,96
|357.204.220
|% 0,00
|
|ODAS
|2,41
|200.651.952
|% 2,99
|
|SISE
|6,05
|344.679.681
|% -3,04
|
|YKBNK
|2,12
|78.370.073
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3132
|9,3599
|% 1,09
|
|Frank
|7,7794
|7,8262
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8895
|1,8989
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|7,15
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,87
|
|Cumhuriyet
|3.166
|3.169
|142,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|59,20
|
|Yarım
|1.535
|1.571
|17,20
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,55
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,15
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,10
|
Seans Raporu
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11:16YGYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 812, 777 adet işlem
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11:14BERA
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 363 adet işlem
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11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 68 kaybederek (% -0.14 ) 1, 226
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11:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, TRKCM, SISE
-
11:13XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 4, 074.00 milyon TL de