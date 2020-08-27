***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 09:26
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,943527 TL'dir. 26.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871355
BIST
10:401.111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.105
10:407,3304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0320
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3136
10:408,6842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6613
10:40458,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,76
|Açılış
|: 458,99
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,37
BIST En Aktif Hisseler10:38
|GYHOL
|24,20
|3.914.495
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.565.644
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,15
|8.947.358
|% 9,97
|
|CRFSA
|7,51
|3.020.454
|% 9,96
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|BFREN
|840,00
|4.879.159
|% -4,64
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|CRDFA
|7,30
|9.007.064
|% -3,82
|
|DGGYO
|12,25
|9.353.587
|% -3,31
|
|GUSGR
|6,75
|266.553.229
|% 2,58
|
|SISE
|6,28
|166.408.994
|% 0,48
|
|TUPRS
|83,55
|144.349.311
|% 1,58
|
|FENER
|23,98
|137.762.975
|% 4,08
|
|GARAN
|6,96
|134.733.655
|% 0,87
|
|GUSGR
|6,75
|266.553.229
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,87
|68.890.593
|% 0,54
|
|PETKM
|4,05
|126.033.358
|% 0,50
|
|SISE
|6,28
|166.408.994
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,45
|35.152.948
|% 0,69
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3215
|7,3281
|% -0,47
|
|Euro
|8,6686
|8,6824
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6776
|9,7262
|% -0,23
|
|Frank
|8,0502
|8,0987
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,24
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-6,63
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,01
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53XU100
Endeks 1, 109 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 2, 487.00 milyon TL de
-
10:52AVOD
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 133, 740 adet işlem
-
10:51CUSAN
Yüzde 6.05 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 992, 116 adet işlem
-
10:50GEDIK
Yüzde 9.97 oranında artışla 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 345 adet işlem
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KOZAL, SISE