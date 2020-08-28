***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2020 10:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,944771 TL'dir. 27.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871532
BIST
13:551.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:557,3250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3180
13:558,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:55461,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,21
|Açılış
|: 461,04
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:55
|METUR
|2,75
|4.208.420
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.102.575
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|19.105.436
|% 9,96
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|UFUK
|7,00
|103.753
|% -5,41
|
|PETKM
|4,07
|610.384.189
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,05
|608.336.640
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,17
|520.097.422
|% 6,38
|
|ZOREN
|2,84
|481.871.728
|% 5,58
|
|GARAN
|6,97
|402.386.028
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|608.336.640
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,84
|481.871.728
|% 5,58
|
|PETKM
|4,07
|610.384.189
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,17
|520.097.422
|% 6,38
|
|AKENR
|1,99
|183.835.264
|% 2,05
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3187
|7,3250
|% -0,44
|
|Euro
|8,7146
|8,7238
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7058
|9,7545
|% 0,36
|
|Frank
|8,0741
|8,1227
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9465
|1,9563
|% -0,36
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,49
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,57
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|-0,01
|